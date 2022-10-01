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All-in-One 8000 Series

حل متكامل للكيّ

GC628/86
التصنيف الإجمالي / 5
  • حل كامل ومتكامل حل كامل ومتكامل حل كامل ومتكامل
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    All-in-One 8000 Series حل متكامل للكيّ

    GC628/86
    التصنيف الإجمالي / 5

    حل كامل ومتكامل

    تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One 8000 Series حل متكامل للكيّ

    حل كامل ومتكامل

    تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات

    حل كامل ومتكامل

    تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات

    All-in-One 8000 Series حل متكامل للكيّ

    حل كامل ومتكامل

    تقدّم 8000 Series المتكاملة نتائج رائعة في إزالة التجاعيد عن كل الملابس، وذلك بفضل البخار الفعال واللوح المتعدد الزوايا لراحة قصوى. يمكنك القضاء على كل التجاعيد حتى في أصعب المناطق. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

      حل كامل ومتكامل

      لوح متعدد الزوايا لنتائج رائعة، وبراحة تامة

      • لوح قابل للضبط
      • بخار قوي ومستمر
      • تقنية التسخين المزدوج
      • لوح مسخّن بتقنية OptimalTEMP
      يمكنك اختيار أي زاوية لكيّ ملابسك بالبخار بسهولة

      يمكنك اختيار أي زاوية لكيّ ملابسك بالبخار بسهولة

      يمكن إمالة اللوح المتعدد الزوايا بأي زاوية تريدها لتحصل على تجربة مرنة ومريحة.

      تقنية تسخين مزدوج لبخار يتغلغل بقوة

      تقنية تسخين مزدوج لبخار يتغلغل بقوة

      تتيح تقنية التسخين المزدوج للبخار بالتغلغل بقوة للتخلص من التجاعيد والتأكد من أن تكون ملابسك في أحسن مظهر.

      OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحرق الملابس*

      OptimalTEMP، ضمان عدم التسبب بحرق الملابس*

      تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي أقمشة قابلة للكيّ، فيمكنك كيّ ما تريده من الجينز إلى الحرير باستخدام إعداد درجة حرارة مثالية واحد.

      أعِد النضارة إلى ملابسك بسهولة

      أعِد النضارة إلى ملابسك بسهولة

      يقتل 99,9% من البكتيريا** ويزيل الروائح للمحافظة على نضارة الملابس وجعلها تدوم لفترة أطول.

      بخار قوي ومستمر لنتائج رائعة

      بخار قوي ومستمر لنتائج رائعة

      يتيح معدل البخار المستمر الكيّ بالبخار بدون مجهود، موفرًا كمية مثالية من البخار لإزالة التجاعيد وتسريع عملية الكيّ بشكل إجمالي.

      تخلص من كل التجاعيد بسهولة

      تخلص من كل التجاعيد بسهولة

      تتميز قاعدة البخار على الجهاز بثلاثة أطراف دقيقة مصممة لمعالجة المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الياقات والمساحات بين الأزرار بسهولة.

      علق ملابسك بسهولة

      علق ملابسك بسهولة

      يسمح المشبك العلوي بتعليق ملابسك من علاقة الثياب ثم يمكنك طيه وتوضيبه بسهولة إذا لم تكن بحاجة إليه.

      كيّ من دون تقطير بأي زاوية

      كيّ من دون تقطير بأي زاوية

      تم تصميم غطاء لوح الكيّ مع 4 طبقات لمنع التقطير عند استخدام لوح الكيّ في زوايا مختلفة، ما يساعد في تسريع نتائجك عند كيّ أي ملابس.

      قاعدة قابلة للتدوير للجهاز البخاري ليبقى الجهاز البخاري في متناول يدك

      قاعدة قابلة للتدوير للجهاز البخاري ليبقى الجهاز البخاري في متناول يدك

      يمكنك تخزين رأس الجهاز البخاري بسهولة في القاعدة القابلة للتدوير التي تمكنك من إبقاء الجهاز البخاري في متناول يدك دائمًا.

      مصمم للمناطق الصعبة

      مصمم للمناطق الصعبة

      يساعد اللوح المدبب في كيّ الملابس التي فيها مناطق صعبة بسهولة. وهو مثالي للياقات والأكمام ومناطق الكتف وملابس الأطفال.

      أداء بخار يدوم طويلاً

      أداء بخار يدوم طويلاً

      يجب إزالة الترسبات الكلسية من الأجهزة البخارية بشكل منتظم لضمان أداء البخار المرتفع. يمنع المحرك المبتكر الجديد الذي نقدّمه تراكم الترسبات الكلسية، لأداء يدوم لفترة طويلة.

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      ينتقل الجهاز البخاري إلى وضع الاستعداد تلقائيًا عندما يصبح خزان المياه فارغًا، وذلك لتطمئن بالك عندما تتركه بدون مراقبة.

      عجلات مفيدة لنقل سهل وسريع

      عجلات مفيدة لنقل سهل وسريع

      عجلات مضمنة تتيح لك نقل الجهاز بسهولة وسرعة إلى أي مكانٍ تحتاج إليه.

      المواصفات التقنية

      • تكنولوجيا

        عمود قابل للضبط
        نعم
        سعة خزان الماء
        2000
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        مدخل مياه خاص
        لنظافة صحية أكبر
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        لكل أنواع الأقمشة
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        2020-2400
        بخار مستمر
        90
        الفولتية
        220-240
        Vertical steam
        نعم
        جاهز للاستخدام
        1.5
        بخار متغير
        5 + ECO
        بخار عند الطلب
        نعم
        ضغط بوحدة البار
        مضخّة بقوة 6 بارات كحد أقصى

      • التخزين

        عجلات مضمنة
        لعملية نقل سهلة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        60,7 × 51 × 46
        وزن المكواة
        0.69
        حجم اللوح (العرض x الارتفاع x الطول)
        41,2 × 78,9 × 5,2
        وزن اللوح
        1.2
        حجم الغطاء (العرض x الارتفاع x الطول)
        42,7 × 80,5 × 6,7
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        أبعاد القاعدة: 33,4 × 45,2 × 34,4
        سماكة طبقة الإسفنج
        سماكة الغطاء: 7,5
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        13.4
        سطح الكيّ
        56,4
        وزن المكواة + القاعدة
        8.1
        أبعاد العمود عند تمديده
        Height : 155

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

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          الآراء

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          • على كل الملابس القابلة للكيّ
          • "يزيل البخار المستمر الروائح ويقتل >99,9% من البكتيريا وعث الغبار.*" *تم اختبار المنتج من قبل معهد جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.

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