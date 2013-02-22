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Philips PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط GC5050/02 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة مع قاعدة مكواة بتقنية Anodilium ووظيفة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وبخار ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

GC5050/02
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط GC5050/02 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة مع قاعدة مكواة بتقنية Anodilium ووظيفة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وبخار ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

    GC5050/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط GC5050/02 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة مع قاعدة مكواة بتقنية Anodilium ووظيفة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وبخار ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط GC5050/02 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة مع قاعدة مكواة بتقنية Anodilium ووظيفة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وبخار ثابت يصل إلى 50 غ/دقيقة

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