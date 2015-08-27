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Philips PerfectCare Azur مكواة بالبخار GC4924/20 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 200 غ ومع قاعدة مكواة T-ionicGlide وميزة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وقاعدة مكواة T-ionicGlide

GC4924/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PerfectCare Azur مكواة بالبخار GC4924/20 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 200 غ ومع قاعدة مكواة T-ionicGlide وميزة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وقاعدة مكواة T-ionicGlide

    GC4924/20

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Azur مكواة بالبخار GC4924/20 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 200 غ ومع قاعدة مكواة T-ionicGlide وميزة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وقاعدة مكواة T-ionicGlide

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PerfectCare Azur مكواة بالبخار GC4924/20 قوة بخار تبلغ 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 200 غ ومع قاعدة مكواة T-ionicGlide وميزة الإيقاف التلقائي الآمن + الحماية من الكلس وهي آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع تقنية OptimalTemp وقاعدة مكواة T-ionicGlide

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