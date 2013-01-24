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Azur

مكواة بالبخار

GC4850/02
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة مصممة لتوفير نتائج مذهلة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur مكواة بالبخار

    GC4850/02
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur GC4850/02 الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكيّ الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Azur مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير نتائج مذهلة

    تتميّز مكواة Azur GC4850/02 الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكيّ الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      مصممة لتوفير نتائج مذهلة

      مكواة بأداء بخار قوي

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 180 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • بقدرة 2600 واط
      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

      صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

      يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      تقدّم SteamGlide Plus المزيج المثالي بين الانزلاق والتمدد

      للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.

      باب فتحة الجوانب

      باب فتحة الجوانب

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        50  غ/د
        تعزيز البخار
        180  غ
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فتحة البخار
        نعم
        قاعدة المكواة
        SteamGlide Plus
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2600  واط
        بخار أيوني عميق
        نعم

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  مل
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب
        مقبض ناعم
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.6  كلغ
        فولتية
        220 - 240  فولت

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