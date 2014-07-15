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Philips Azur Performer Steam iron GC3811/70 Steam 40g/min;160g steam boost SteamGlide Plus soleplate Anti-calc 2400 Watts

GC3811/70
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Azur Performer Steam iron GC3811/70 Steam 40g/min;160g steam boost SteamGlide Plus soleplate Anti-calc 2400 Watts

    GC3811/70

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Azur Performer Steam iron GC3811/70 Steam 40g/min;160g steam boost SteamGlide Plus soleplate Anti-calc 2400 Watts

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Azur Performer Steam iron GC3811/70 Steam 40g/min;160g steam boost SteamGlide Plus soleplate Anti-calc 2400 Watts

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