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Philips Azur Performer مكواة بالبخار GC3803/30 قاعدة المكواة SteamGlide Plus مع حماية من الكلس وقوة 2400 واط وبقوة بخار تبلغ 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 140 غ

GC3803/30
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Azur Performer مكواة بالبخار GC3803/30 قاعدة المكواة SteamGlide Plus مع حماية من الكلس وقوة 2400 واط وبقوة بخار تبلغ 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 140 غ

    GC3803/30

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Azur Performer مكواة بالبخار GC3803/30 قاعدة المكواة SteamGlide Plus مع حماية من الكلس وقوة 2400 واط وبقوة بخار تبلغ 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 140 غ

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Azur Performer مكواة بالبخار GC3803/30 قاعدة المكواة SteamGlide Plus مع حماية من الكلس وقوة 2400 واط وبقوة بخار تبلغ 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 140 غ

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