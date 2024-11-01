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    GC3672/20

    GC3672/20

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC3672/20

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

    قدرة 2400 واط لإحماء سريع في 30 ثانية

    لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.

    تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 190 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    تساعد القاعدة الذكية في شحن المكواة في ثوانٍ مع مؤشر ضوئي

    تساعد القاعدة الذكية في شحن المكواة في ثوانٍ مع مؤشر ضوئي

    تسحن القاعدة الذكية المكواة في ثوانٍ. وتعلمك الإشارات الضوئية الملوّنة عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، كما تذكّرك عند الحاجة إلى شحنها.

    فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

    فتحة مياه كبيرة جدًا لعملية تعبئة وإفراغ سهلة

    تجعل الفتحة الكبيرة جدًا لتعبئة خزان المياه عملية التعبئة والإفراغ سريعة جدًا.

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

    قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

    تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    قفل تثبيت ومشبك لفّ السلك، لتخزين سهل ومرتّب

    قفل تثبيت ومشبك لفّ السلك، لتخزين سهل ومرتّب

    يساعد نظام قفل التثبيت في تثبيت المكواة على قاعدتها بشكل آمن، كما يسهل لفّ السلك حول القاعدة وتثبيته في مكانه بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    المواصفات التقنية

    • التخزين

      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة

    • سهولة الاستخدام

      اسم قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      بخار عمودي
      نعم
      مستويات بخار متغيرة
      نعم
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حل مضاد للكلس

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