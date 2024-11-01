GC3672/20
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت
تسحن القاعدة الذكية المكواة في ثوانٍ. وتعلمك الإشارات الضوئية الملوّنة عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، كما تذكّرك عند الحاجة إلى شحنها.
تجعل الفتحة الكبيرة جدًا لتعبئة خزان المياه عملية التعبئة والإفراغ سريعة جدًا.
تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يساعد نظام قفل التثبيت في تثبيت المكواة على قاعدتها بشكل آمن، كما يسهل لفّ السلك حول القاعدة وتثبيته في مكانه بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
التخزين
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
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