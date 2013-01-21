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Philips PowerLife Steam iron GC2965/80 Steam 40g/min;130g steam boost SteamGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2400 Watts with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

GC2965/80
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerLife Steam iron GC2965/80 Steam 40g/min;130g steam boost SteamGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2400 Watts with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

    GC2965/80

    Philips PowerLife Steam iron GC2965/80 Steam 40g/min;130g steam boost SteamGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2400 Watts with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

    Philips PowerLife Steam iron GC2965/80 Steam 40g/min;130g steam boost SteamGlide soleplate Safety Auto off + Anti-calc 2400 Watts with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

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