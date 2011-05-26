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Philips Steam iron GC2960/02 2200 W 35 g/min steam 110 g steam boost with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

GC2960/02
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Steam iron GC2960/02 2200 W 35 g/min steam 110 g steam boost with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

    GC2960/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam iron GC2960/02 2200 W 35 g/min steam 110 g steam boost with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam iron GC2960/02 2200 W 35 g/min steam 110 g steam boost with SteamGlide soleplate and Automatic shut-off

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