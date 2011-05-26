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Philips PowerLife Steam iron GC2930/02 Steam 35g/min;110g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2200 Watts with SteamGlide soleplate and Double Active Calc System

GC2930/02
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerLife Steam iron GC2930/02 Steam 35g/min;110g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2200 Watts with SteamGlide soleplate and Double Active Calc System

    GC2930/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife Steam iron GC2930/02 Steam 35g/min;110g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2200 Watts with SteamGlide soleplate and Double Active Calc System

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife Steam iron GC2930/02 Steam 35g/min;110g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2200 Watts with SteamGlide soleplate and Double Active Calc System

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