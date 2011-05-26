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Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2920/02 بقوة 2100 واط وبخار 35 غ/دقيقة وتعزيز بخار بوزن 95 غ قاعدة المكواة SteamGlide

GC2920/02
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2920/02 بقوة 2100 واط وبخار 35 غ/دقيقة وتعزيز بخار بوزن 95 غ قاعدة المكواة SteamGlide

    GC2920/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2920/02 بقوة 2100 واط وبخار 35 غ/دقيقة وتعزيز بخار بوزن 95 غ قاعدة المكواة SteamGlide

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2920/02 بقوة 2100 واط وبخار 35 غ/دقيقة وتعزيز بخار بوزن 95 غ قاعدة المكواة SteamGlide

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