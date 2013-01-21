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Philips PowerLife Steam iron GC2910/26 Steam 35g/min;100g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2100 Watts with SteamGlide soleplate

GC2910/26
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerLife Steam iron GC2910/26 Steam 35g/min;100g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2100 Watts with SteamGlide soleplate

    GC2910/26

    Philips PowerLife Steam iron GC2910/26 Steam 35g/min;100g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2100 Watts with SteamGlide soleplate

    Philips PowerLife Steam iron GC2910/26 Steam 35g/min;100g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2100 Watts with SteamGlide soleplate

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