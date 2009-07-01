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Philips Steam iron GC2820 Steam 30g/min;90g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2000 Watts

GC2820/02
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    Philips Steam iron GC2820 Steam 30g/min;90g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2000 Watts

    GC2820/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam iron GC2820 Steam 30g/min;90g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2000 Watts

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Steam iron GC2820 Steam 30g/min;90g steam boost SteamGlide soleplate Anti-calc 2000 Watts

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