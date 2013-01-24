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بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.
يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.
نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية
يقوم الإيقاف الإلكتروني الوقائي بإيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها دون مراقبة أو مقلوبة.
البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة
عدد مرات إعادة التعبئة أقل
2400 واط توفر إخراجاً بخارياً كثيفاً وثابتأً.
بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة.
كيّ سريع وفعال
إزالة التجاعيد بسهولة
انزلاق ناعم
تصل إلى المناطق الصعبة
عملية كي مريحة
كيّ آمن
تحكم كامل
مدة خدمة أطول
المواصفات التقنية