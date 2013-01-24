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المكواة البخارية

GC2560
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    المكواة البخارية

    GC2560
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. فباستخدام البخار المعزز الذي يزن 95 غ، وتبلغ قوته 2100 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

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    مراجعة كل steam-iron

      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يحفظ نظام منع التقطر الثياب خالية من البقع أثناء الكي.

      يسمح لك نظام منع التقطر بكي الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة دون القلق من البقع الناتجة عن قطرات الماء.

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      يقوم الإيقاف الإلكتروني الوقائي بإيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها دون مراقبة أو مقلوبة.

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير 300 مل

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل

      2400 واط توفر إخراجاً بخارياً كثيفاً وثابتأً

      2400 واط توفر إخراجاً بخارياً كثيفاً وثابتأً.

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2100  واط

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        95  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        32  غ/د
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة

      • انزلاق ناعم

        سطح كي غير لاصق

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        يحفظ نظام منع التقطر
        الثياب خالية من البقع أثناء الكي.
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        2  م
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية

      • كيّ آمن

        إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر

      • تحكم كامل

        إعدادات بخار متغيرة لتناسب كافة أنواع القماش
        ضوء درجة الحرارة الجاهزة
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220/220-240  فولت
        الطاقة
        2100  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        29.5×11.6×19.5  سم
        الوزن
        1.2  كغم

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