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  • كيّ سريع، من البداية حتى النهاية كيّ سريع، من البداية حتى النهاية كيّ سريع، من البداية حتى النهاية

    مكواة EasySpeed Plus مكواة بخارية

    GC2140/26

    كيّ سريع، من البداية حتى النهاية

    تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل. إنهما طريقتان سهلتان لتسريع عملية الكيّ.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة EasySpeed Plus مكواة بخارية

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    كيّ سريع، من البداية حتى النهاية

    لتسريع عملية الكيّ بـطريقتين

    • 2000 واط
    • بخار كثيف يبلغ 100 غ
    • بخار مستمر يبلغ 25 غ/الدقيقة
    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    2000 واط لإحماء سريع

    2000 واط لإحماء سريع

    توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    إخراج بخار يصل إلى 25 غ/الدقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار يصل إلى 25 غ/الدقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل

    قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل

    تنزلق قاعدة المكواة غير اللاصقة بسهولة على أي قطعة ملابس قابلة للكيّ بفضل الطبقة الخاصة المانعة للالتصاق.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

    خزان مياه كبير بسعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

    خزان مياه كبير بسعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل بفضل خزان المياه الكبير سعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      270  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      طول سلك الطاقة
      1.9  m

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار كثيف
      100  g
      بخار مستمر
      25  g/min

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حاوية تنظيف الكلس مضمنة

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