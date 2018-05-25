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Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2140/26 2000 W 100 g steam boost 25 g/min continuous steam Non-stick soleplate

GC2140/26
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    Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2140/26 2000 W 100 g steam boost 25 g/min continuous steam Non-stick soleplate

    GC2140/26

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2140/26 2000 W 100 g steam boost 25 g/min continuous steam Non-stick soleplate

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2140/26 2000 W 100 g steam boost 25 g/min continuous steam Non-stick soleplate

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