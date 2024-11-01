GC2140/20
كيّ سريع، من البداية حتى النهاية
تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة غير لاصقة لانزلاق سهل. إنهما طريقتان سهلتان لتسريع عملية الكيّ.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
تنزلق قاعدة المكواة غير اللاصقة بسهولة على أي قطعة ملابس قابلة للكيّ بفضل الطبقة الخاصة المانعة للالتصاق.
يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل بفضل خزان المياه الكبير سعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة
تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
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