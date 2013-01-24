حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.