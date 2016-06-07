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Philips Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة GC1426/36 بخار بقوة 18 غ/الدقيقة، تعزيز بخار يبلغ 65 غ، قاعدة مكواة غير لاصقة، تنظيف الكلس

GC1426/36
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة GC1426/36 بخار بقوة 18 غ/الدقيقة، تعزيز بخار يبلغ 65 غ، قاعدة مكواة غير لاصقة، تنظيف الكلس

    GC1426/36

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة GC1426/36 بخار بقوة 18 غ/الدقيقة، تعزيز بخار يبلغ 65 غ، قاعدة مكواة غير لاصقة، تنظيف الكلس

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Featherlight Plus مكواة بخارية مع قاعدة غير لاصقة GC1426/36 بخار بقوة 18 غ/الدقيقة، تعزيز بخار يبلغ 65 غ، قاعدة مكواة غير لاصقة، تنظيف الكلس

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