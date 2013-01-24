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مكواة بدون بخار

GC135
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة بدون بخار

    GC135
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    مكواة بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    مكواة بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة البخارية العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ضوء جهوزية حرارة الكي

      ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

      سطح كيّ من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      ينزلق سطح الكيّ المتين المصنوع من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهو مقاوم للخدش وسهل التنظيف.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك الرئيسي بطريقة مريحة

      يمكن لف سلك الطاقة حول البكرة، كي يسهل تخزين الأداة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التّقنيّة

        الطاقة
        950-1100  واط
        الفولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        25.5 x 11.1x12.8  سم
        الوزن
        0.76  كغم

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