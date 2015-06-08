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Philips EasySpeed مكواة بالبخار GC1028/20 قوة بخار تبلغ 25 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 100 غ مع قاعدة مكواة من السيراميك ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2000 واط مع قاعدة مكواة من السيراميك

GC1028/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips EasySpeed مكواة بالبخار GC1028/20 قوة بخار تبلغ 25 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 100 غ مع قاعدة مكواة من السيراميك ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2000 واط مع قاعدة مكواة من السيراميك

    GC1028/20

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips EasySpeed مكواة بالبخار GC1028/20 قوة بخار تبلغ 25 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 100 غ مع قاعدة مكواة من السيراميك ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2000 واط مع قاعدة مكواة من السيراميك

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips EasySpeed مكواة بالبخار GC1028/20 قوة بخار تبلغ 25 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 100 غ مع قاعدة مكواة من السيراميك ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2000 واط مع قاعدة مكواة من السيراميك

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