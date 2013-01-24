الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

2000 Series

فلتر Nano Protect

FY2422/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
    -{discount-value}

    2000 Series فلتر Nano Protect

    FY2422/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ S3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series فلتر Nano Protect

    تنشق هواء أنقى

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ S3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ S3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    2000 Series فلتر Nano Protect

    تنشق هواء أنقى

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ S3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل filters-and-accessories

      تنشق هواء أنقى

      ضمان تنقية الهواء بنسبة 99,97%

      • يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات
      فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا*

      فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا*

      يتميّز فلتر NanoProtect S3 من Philips بطيّات محسّنة متعددة، وهي تغطي مساحة منبسطة بحجم مترَين مربعَين لضمان فترة استهلاك طويلة.

      يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر*

      يزيل نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر*

      تمت صناعة فلتر NanoProtect S3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة بالهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا والفيروسات. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

      المواصفات التقنية

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        883442230770

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند