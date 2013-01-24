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تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنقية هواء ذكية
يلتقط فلتر NanoProtect HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips بـ 111 طيّة محسّنة، مما يغطي مساحة منبسطة بحجم 1,6 أمتار مربعة لضمان فترة استهلاك طويلة لغاية 24 شهرًا.
تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97%* من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة بالهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا* والفيروسات*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.