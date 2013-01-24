يلتقط 99,5% من الجسيمات

تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.