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FWP3200D/05
تنتج تقنية MAX Sound تعزيزاً فورياً للجهير مع مضاعفة أداء مستوى الصوت وإنشاء أفضل تجربة استماع مؤثرة يمكن أن تحصل عليها فوراً بلمسة زر، حيث تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت ومستوى الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير ومستوى الصوت للحد الأقصى من دون تشويش. والنتيجة النهائية؟ تضخم ملحوظ لكل من نطاق الصوت ومستوى الصوت وتعزيز ملحوظ في الصوت لإضافة المزيد من الروعة لأي موسيقى.
بفضل إمكانية النقل الكاملة للملفات، يمكنك بسهولة الاستمتاع بالراحة والمتعة أثناء الوصول السهل إلى المزيد من الموسيقى الرقمية من خلال USB Direct (مباشر) مضمن.
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