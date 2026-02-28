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تم إيقافه

نظام Mini Hi-Fi

FWP3100D/05

جهاز الحفلات المثالي

استمتع بإقامة حفلات رائعة مع نظام Mini Hi-Fi. يتميز النظام بقاعدة إرساء دوارة تتيح لك تشغيل الموسيقى على جهاز iPod/iPhone وشحنه مع قدرة إخراج (RMS) تصل إلى 300 واط كحد أقصى. كما يسمح لك هذا النظام بالوصول إلى مكتبة الموسيقى على الجهاز وتنسيق موسيقى حفلات ممتعة أينما كنت بفضل تطبيق djap الاختياري.

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الشغف بالصوت

جهاز الحفلات المثالي

  • 300 واط

إعداد بسيط مع أي أجهزة مخصصة للحفلات من Philips

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

MAX Sound للتعزيز الفوري للطاقة

تنتج تقنية MAX Sound تعزيزاً فورياً للجهير مع مضاعفة أداء مستوى الصوت وإنشاء أفضل تجربة استماع مؤثرة يمكن أن تحصل عليها فوراً بلمسة زر، حيث تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت ومستوى الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير ومستوى الصوت للحد الأقصى من دون تشويش. والنتيجة النهائية؟ تضخم ملحوظ لكل من نطاق الصوت ومستوى الصوت وتعزيز ملحوظ في الصوت لإضافة المزيد من الروعة لأي موسيقى.

إجمالي إخراج RMS بقوة 300 واط

إجمالي إخراج RMS بقوة 300 واط

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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إخلاء المسؤولية

  1. تجنب الاستخدام المكثف لإعداد شدّة صوت أعلى من 85 ديسيبل لأن هذا الأمر قد يضر بحاسة السمع لديك.