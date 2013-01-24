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مكنسة كهربائية مع كيس

FC9160
التصنيف الإجمالي / 5
  • أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها
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    مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9160
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى طاقة امتصاص لا مثيل لها، ينتج عنها عملية تنظيف لا تحتاج إلى بذل أي جهد: هذا هو التفسير لمجموعة FC916x. تتألف من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار وهذا ما يتيح لـمجموعة FC916x الاهتمام بإزالة الغبار والأوساخ التي تشكو منها. إكتشف كلّ المميزات

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      S-bag قياس XXL سعته 4 لتر للإنتاجية القصوى

      S-bag قياس XXL سعته 4 لتر للإنتاجية القصوى

      HEPA AirSeal وفلتر HEPA 13 قابل للغسيل

      تم تصميم هذه المكنسة الكهربائية وتركيبها بحيث يمر الهواء الذي يشفط من خلال فلتر Ultra Clean Air HEPA 13 القابل للغسيل (تصفية بنسبة 99.95%) قبل أن يتسرّب. لا مجال للتسرّب!

      المواصفات التقنية

      • الأكسسوارات

        فوهة خاصة
        غير متوفر
        الأكسسوارات
        فرشاة، وأداة صدع وفوهة صغيرة
        مخزن الأكسسوارات
        جسر

      • المحرّك

        طاقة الإدخال القصوى
        2200  واط
        طاقة الإدخال IEC
        2000  واط
        طاقة الامتصاص القصوى
        500  واط
        انسياب الهواء
        47,0  لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية
        34,0  كيلو باسكال

      • مواصفات المكنسة الكهربائية

        التحكم الإلكتروني بالطاقة
        نعم
        جهاز التحكم عن بعد IR
        غير متوفر
        مستوى الضجيج Lc IEC
        78  ديسيبل
        مرشح المخرج
        HEPA 13 هواء نظيف ممتاز جداً
        HEPA AirSeal
        نعم
        فوهة عادية
        فوهة Tri-active، داكنة
        عطر فعال
        غير متوفر
        سعة كيس الغبار
        4  ل
        نوع كيس الغبار
        S-bag
        مؤشر امتلاء كيس الغبار
        نعم
        كاسيت الراحة النظيفة
        نعم
        دائرة العمل نصف القطرية
        12  م
        طول سلك الطاقة
        9  م
        أنبوب
        معدنيّ مطليّ باللكر تلسكوبي بثلاث مراحل
        التوصيلات
        زر
        مساعدة في الإيقاف المؤقت / التخزين
        الإيقاف المؤقت والتخزين
        مسكة يدوية
        علوي،أمامي
        الوزن
        6.3  كغم
        مواد العجلات
        عجلات مطاطية

      • التصميم

        الألوان
        رمادي داكن

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