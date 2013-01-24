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كيس غبار Philips الأصلي
أكياس غبار Philips الأصلية المزدوجة الطبقات لسعة أكبر وديمومة أكثر
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كيس غبار Philips الأصلي
أكياس غبار Philips الأصلية المزدوجة الطبقات لسعة أكبر وديمومة أكثر
كيس غبار Philips الأصلي
أكياس غبار Philips الأصلية المزدوجة الطبقات لسعة أكبر وديمومة أكثر
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كيس غبار Philips الأصلي
أكياس غبار Philips الأصلية المزدوجة الطبقات لسعة أكبر وديمومة أكثر