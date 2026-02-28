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DS8550/10
صوت يلائم بيئة المنزل
استمتع أكثر بتجربة الموسيقى والألعاب والفيديو الآن. يوفر لك مكبر صوت الإرساء الذكي والأنيق هذا صوتًا مذهلاً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad ويضمن لك الراحة مع بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن والتدفق عبر تقنية Bluetooth.
قم بإرساء جهاز iPod أو iPhone الخاص بك، وستبدو سماعة الإرساء Fidelio رائعة الجمال. انزع جهازك، وستظل بمظهرها الرائع. فعلى العكس من منتجات الإرساء الأخرى، تم تصميم هذه السماعة لتبدو بمظهر رائع سواء أتم وضع جهاز عليها أم لا. أضف لمسة من الأناقة إلى رفك أو سطح مكتبك مع هذه السماعة الأخاذة.
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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