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  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
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تم إيقافه

Fidelioسماعة إرساء

DS8550/10

صوت يلائم بيئة المنزل

استمتع أكثر بتجربة الموسيقى والألعاب والفيديو الآن. يوفر لك مكبر صوت الإرساء الذكي والأنيق هذا صوتًا مذهلاً من جهاز iPod أو iPhone أو iPad ويضمن لك الراحة مع بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن والتدفق عبر تقنية Bluetooth.

عرض جميع المزايا

الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

حامل فيديو للاستمتاع بأفلام iPad من دون استخدام اليد

مظهر رائع مع إرساء iPod أو iPhone أو من دون إرسائهما

قم بإرساء جهاز iPod أو iPhone الخاص بك، وستبدو سماعة الإرساء Fidelio رائعة الجمال. انزع جهازك، وستظل بمظهرها الرائع. فعلى العكس من منتجات الإرساء الأخرى، تم تصميم هذه السماعة لتبدو بمظهر رائع سواء أتم وضع جهاز عليها أم لا. أضف لمسة من الأناقة إلى رفك أو سطح مكتبك مع هذه السماعة الأخاذة.

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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