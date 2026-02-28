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DS8500/12

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تقنية المعالجة الرقمية النقية للحصول على أفضل وضوح للصوت

تقنية المعالجة الرقمية النقية للحصول على أفضل وضوح للصوت

توفر التقنية المتقدمة لمعالجة الصوت الرقمي النقي أداءً فائق التميز للصوت بالمقارنة مع التقنية التقليدية لمعالجة الصوت التناظري الموجودة في مشغلات الإرساء التي تستخدم إخراج الصوت التناظري من iPod/iPhone. وعن طريق تجميع إخراج الصوت الرقمي لجهاز iPod/iPhone وتوظيف معالجة رقمية عند كل مرحلة من مراحل الدورة، يتم الحصول على نسبة إشارة إلى ضوضاء أعلى. وتكون النتيجة هي حصولك على وضوح صوت غير مسبوق بتوازن مثالي.

مظهر رائع مع إرساء iPod أو iPhone أو من دون إرسائهما

قم بإرساء جهاز iPod أو iPhone الخاص بك، وستبدو سماعة الإرساء Fidelio رائعة الجمال. انزع جهازك، وستظل بمظهرها الرائع. فعلى العكس من منتجات الإرساء الأخرى، تم تصميم هذه السماعة لتبدو بمظهر رائع سواء أتم وضع جهاز عليها أم لا. أضف لمسة من الأناقة إلى رفك أو سطح مكتبك مع هذه السماعة الأخاذة.

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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