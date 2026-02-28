مظهر رائع مع إرساء iPod أو iPhone أو من دون إرسائهما

قم بإرساء جهاز iPod أو iPhone الخاص بك، وستبدو سماعة الإرساء Fidelio رائعة الجمال. انزع جهازك، وستظل بمظهرها الرائع. فعلى العكس من منتجات الإرساء الأخرى، تم تصميم هذه السماعة لتبدو بمظهر رائع سواء أتم وضع جهاز عليها أم لا. أضف لمسة من الأناقة إلى رفك أو سطح مكتبك مع هذه السماعة الأخاذة.