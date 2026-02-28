تطبيق SoundStudio للتحكم الكامل بإعدادات الصوت

احصل على الموسيقى بالطريقة التي تفضلها الآن. يضع SoundStudio الموسيقى حقاً بين راحة يديك حيث يسمح لك بتغيير كل نواحي الصوت، باستخدام iPhone فقط، مع عناصر تحكم بسيطة وسهلة. ويمكنك الآن تعديل وتطويع وإنشاء تجربة الصوت التي تريدها بالفعل مع الاستمتاع بالأغاني المفضلة لديك وإضفاء لمسة من الواقعية والحيوية عليها. كما يسمح لك SoundStudio أيضاً بالاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى توسيع تجربة الموسيقى الخاصة بك بشكل أكبر.