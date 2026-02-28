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DS8400/10
املأ جنبات المنزل بصوت مذهل، لاسلكيًا
تمنحك سماعة الإرساء DS8400 صوتًا رائعًا من جهاز iPod أو iPhone أو iPad عبر الموصل السريع. استمتع الآن أكثر بالموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو. ويمكنك بفضل ميزة دفق Bluetooth والبطارية القابلة لإعادة الشحن، الاستمتاع بسماع الموسيقى حيثما تكون، لاسلكيًا.
Bluetooth®
مع الموصل السريع
لـ iPod أو iPhone أو iPad
30 واط، بطارية قابلة لإعادة الشحن
احصل على الموسيقى بالطريقة التي تفضلها الآن. يضع SoundStudio الموسيقى حقاً بين راحة يديك حيث يسمح لك بتغيير كل نواحي الصوت، باستخدام iPhone فقط، مع عناصر تحكم بسيطة وسهلة. ويمكنك الآن تعديل وتطويع وإنشاء تجربة الصوت التي تريدها بالفعل مع الاستمتاع بالأغاني المفضلة لديك وإضفاء لمسة من الواقعية والحيوية عليها. كما يسمح لك SoundStudio أيضاً بالاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى توسيع تجربة الموسيقى الخاصة بك بشكل أكبر.
استمتع بالموسيقى المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad باستخدام الموصل السريع الجديد! ما عليك سوى إرسائه مباشرة على مكبر الصوت لتشغيل النغمات المختارة بصوت رائع. كما أنها تقوم أيضًا بشحن الجهاز أثناء تشغيله. وبالتالي، تجنبّك القلق حيال نفاد البطارية.
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