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سماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

DS8400/10

املأ جنبات المنزل بصوت مذهل، لاسلكيًا

تمنحك سماعة الإرساء DS8400 صوتًا رائعًا من جهاز iPod أو iPhone أو iPad عبر الموصل السريع. استمتع الآن أكثر بالموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو. ويمكنك بفضل ميزة دفق Bluetooth والبطارية القابلة لإعادة الشحن، الاستمتاع بسماع الموسيقى حيثما تكون، لاسلكيًا.

عرض جميع المزايا

املأ جنبات المنزل بصوت مذهل، لاسلكيًا

  • Bluetooth®‎

  • مع الموصل السريع

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

  • 30 واط، بطارية قابلة لإعادة الشحن

تطبيق SoundStudio للتحكم الكامل بإعدادات الصوت

تطبيق SoundStudio للتحكم الكامل بإعدادات الصوت

احصل على الموسيقى بالطريقة التي تفضلها الآن. يضع SoundStudio الموسيقى حقاً بين راحة يديك حيث يسمح لك بتغيير كل نواحي الصوت، باستخدام iPhone فقط، مع عناصر تحكم بسيطة وسهلة. ويمكنك الآن تعديل وتطويع وإنشاء تجربة الصوت التي تريدها بالفعل مع الاستمتاع بالأغاني المفضلة لديك وإضفاء لمسة من الواقعية والحيوية عليها. كما يسمح لك SoundStudio أيضاً بالاستماع إلى آلاف محطات راديو الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى توسيع تجربة الموسيقى الخاصة بك بشكل أكبر.

شحن سريع وتشغيل موسيقى عبر الموصل السريع

شحن سريع وتشغيل موسيقى عبر الموصل السريع

استمتع بالموسيقى المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone/iPad باستخدام الموصل السريع الجديد! ما عليك سوى إرسائه مباشرة على مكبر الصوت لتشغيل النغمات المختارة بصوت رائع. كما أنها تقوم أيضًا بشحن الجهاز أثناء تشغيله. وبالتالي، تجنبّك القلق حيال نفاد البطارية.

بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن لتسهيل الحمل

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.