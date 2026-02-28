ضمان لمدة عامين
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DS7700/10
تصميم يلائم التنقل
تتميز سماعة الإرساء Fidelio DS7700/10 هذه بحجمها الصغير والسهولة الفائقة في حملها، ولكن هذه الخفة في الوزن تقابلها قوة في الأداء. فهي مصممة لتتلاءم مع متطلبات السفر، كما تصدر صوتًا يدهشك بقوته من جهاز iPod/iPhone لتستمتع بالموسيقى أينما كنت.
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
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