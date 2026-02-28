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سماعة إرساء

DS7700/10

تصميم يلائم التنقل

تتميز سماعة الإرساء Fidelio DS7700/10 هذه بحجمها الصغير والسهولة الفائقة في حملها، ولكن هذه الخفة في الوزن تقابلها قوة في الأداء. فهي مصممة لتتلاءم مع متطلبات السفر، كما تصدر صوتًا يدهشك بقوته من جهاز iPod/iPhone لتستمتع بالموسيقى أينما كنت.

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مع سماعة الإرساء هذه

تصميم يلائم التنقل

طبقة من الألومنيوم المتين وغطاء واقي لتوفير حماية تامة

تقنية التدريع لمنع تداخل إشارات الهاتف الجوال

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.