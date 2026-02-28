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تم إيقافه

Fidelioسماعة إرساء

DS7550/12

تصميم يجوب معك العالم

يتميز مشغل Philips DS7550/12 الذي بين يديك بحجمه الصغير والسهولة البالغة في حمله، ولكن هذه الخفة في الوزن تقابلها قوة في الأداء الصوتي. لقد تم تصميم المشغل كي يلائم متطلبات السفر، فهو يتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن وقادرة على تشغيل الموسيقى لفترات طويلة، إلى جانب اللمسات النهائية المتينة المصنوعة من الألومنيوم، وحقيبة الحمل.

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مع سماعة الإرساء هذه

تصميم يجوب معك العالم

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • بطارية قابلة لإعادة الشحن

تقنية wOOx للحصول على جهير غني ودقيق من دون تشويش

تقنية wOOx للحصول على جهير غني ودقيق من دون تشويش

تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.

مدخل AUX للاتصال السهل بكل الأجهزة الإلكترونية تقريبًا

الخيار بين استخدام طاقة البطارية أو التيار المتردد للاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.