ضمان لمدة عامين
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DS7550/12
تصميم يجوب معك العالم
يتميز مشغل Philips DS7550/12 الذي بين يديك بحجمه الصغير والسهولة البالغة في حمله، ولكن هذه الخفة في الوزن تقابلها قوة في الأداء الصوتي. لقد تم تصميم المشغل كي يلائم متطلبات السفر، فهو يتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن وقادرة على تشغيل الموسيقى لفترات طويلة، إلى جانب اللمسات النهائية المتينة المصنوعة من الألومنيوم، وحقيبة الحمل.
لأجهزة iPod أو iPhone
بطارية قابلة لإعادة الشحن
تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.
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