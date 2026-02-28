تصميم يجوب معك العالم

يتميز مشغل Philips DS7550/12 الذي بين يديك بحجمه الصغير والسهولة البالغة في حمله، ولكن هذه الخفة في الوزن تقابلها قوة في الأداء الصوتي. لقد تم تصميم المشغل كي يلائم متطلبات السفر، فهو يتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن وقادرة على تشغيل الموسيقى لفترات طويلة، إلى جانب اللمسات النهائية المتينة المصنوعة من الألومنيوم، وحقيبة الحمل.