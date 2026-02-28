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Fidelioسماعة إرساء مزودة بـ ®Bluetooth

DS3500/12

صوت يلائم بيئة المنزل

استمتع بالتوصيل اللاسلكي مع التدفق عبر Bluetooth وجرّب المزيد من ملفات الموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو مع سماعة الإرساء Philips DS3500/12 التي بين يديك. يمكنك توصيل iPod أو iPhone أو iPad مع الكمبيوتر عبر USB. ويمكنك التوصيل بمأخذ تيار كهربائي للحصول على الطاقة، أو استخدام البطاريات بدلاً من ذلك.

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الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

  • التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد

الخيار بين استخدام طاقة البطارية أو التيار المتردد للاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

أنابيب جهير معدلة بدقة للحصول على جهير عميق ومحكم

تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.