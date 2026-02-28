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DS3500/12
صوت يلائم بيئة المنزل
استمتع بالتوصيل اللاسلكي مع التدفق عبر Bluetooth وجرّب المزيد من ملفات الموسيقى والألعاب ومقاطع الفيديو مع سماعة الإرساء Philips DS3500/12 التي بين يديك. يمكنك توصيل iPod أو iPhone أو iPad مع الكمبيوتر عبر USB. ويمكنك التوصيل بمأخذ تيار كهربائي للحصول على الطاقة، أو استخدام البطاريات بدلاً من ذلك.
لـ iPod أو iPhone أو iPad
التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
تمت محاذاة مستوى صوت 3L الغني المخصص لكل مضخم صوت بمثالية مع أنابيب الجهير المعدلة بدقة والتي تصدر الجهير من الخلف لنقل أداء جهير شديد الروعة والإحكام من هذه السماعة الصغيرة. والنتيجة؟ تحصل على تجربة استماع واقعية ومؤثرة بشكل غير مسبوق.
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