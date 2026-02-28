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تم إيقافه

DS3480/12

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تطبيق ClockStudio المجاني للحصول على راديو إنترنت وميزات رائعة أخرى

تطبيق ClockStudio المجاني للحصول على راديو إنترنت وميزات رائعة أخرى

يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. ويتيح لك ClockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات راديو إنترنت حول العالم. ونحن بانتظار المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.

يمكنك شحن جهاز محمول ثانٍ باستخدام منفذ USB

يمكنك شحن جهاز محمول ثانٍ باستخدام منفذ USB

لراحة إضافية، تتميز هذه السماعة بمنفذ USB لشحن جهاز محمول ثانٍ حتى عندما يكون جهاز iPod أو iPhone مثبتًا على قاعدة الإرساء.

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.