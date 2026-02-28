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DS3480/12
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. ويتيح لك ClockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات راديو إنترنت حول العالم. ونحن بانتظار المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
لراحة إضافية، تتميز هذه السماعة بمنفذ USB لشحن جهاز محمول ثانٍ حتى عندما يكون جهاز iPod أو iPhone مثبتًا على قاعدة الإرساء.
يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
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