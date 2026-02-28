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سماعة إرساء

DS3400/05

صوت يلائم بيئة المنزل

تتوافق سماعة الإرساء DS3400 مع جهاز iPhone 5 ومع أحدث أجهزة iPod عبر الموصل السريع. كما تشغل الموسيقى من جهاز iPod/iPhone بصوت شديد الوضوح أثناء الشحن. استمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للاستمتاع بمرونة قصوى.

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صوت يلائم بيئة المنزل

  • موصل سريع

  • لأجهزة iPod أو iPhone

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

تتيح لك وصلة منفذ إدخال الصوت تشغيل محتوى الصوت مباشرةً من مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، يعتبر منفذ إدخال الصوت وسيلة ملائمة تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

تقنية التدريع لمنع تداخل إشارات الهاتف الجوال

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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