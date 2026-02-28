ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DS3100/05
صوت يلائم بيئة المنزل
سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة هذه توفير صوت فائق الوضوح يملأ عالمك الشخصي. يمكنك مزامنة iPod أو iPhone مع الكمبيوتر الشخصي. استمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتناوب أو طاقة البطارية لتحقيق أقصى درجة من المرونة.
لأجهزة iPod أو iPhone
التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد
قم بالإرساء والتشغيل والمزامنة والشحن! انغمس في موسيقاك المفضلة على جهاز iPod أو iPhone أثناء الشحن وقم بمزامنته مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك من خلال USB لتستمتع بجودة صوت فائقة مع راحة تامة منقطعة النظير. أطلق العنان لتدفق النغمات الرائعة ولا تقلق من نفاد الطاقة.
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