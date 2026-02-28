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تم إيقافه

سماعة إرساء

DS3100/05

صوت يلائم بيئة المنزل

سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة هذه توفير صوت فائق الوضوح يملأ عالمك الشخصي. يمكنك مزامنة iPod أو iPhone مع الكمبيوتر الشخصي. استمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتناوب أو طاقة البطارية لتحقيق أقصى درجة من المرونة.

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الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد

مزامنة الكمبيوتر الشخصي مع iPod أو iPhone

قم بالإرساء والتشغيل والمزامنة والشحن! انغمس في موسيقاك المفضلة على جهاز iPod أو iPhone أثناء الشحن وقم بمزامنته مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك من خلال USB لتستمتع بجودة صوت فائقة مع راحة تامة منقطعة النظير. أطلق العنان لتدفق النغمات الرائعة ولا تقلق من نفاد الطاقة.

إجمالي قوة إخراج RMS ‏10 واط

تصميم صغير مناسب لأي مساحة وأي نمط حياة

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.