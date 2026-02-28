صوت يلائم بيئة المنزل

سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة هذه توفير صوت فائق الوضوح يملأ عالمك الشخصي. يمكنك مزامنة iPod أو iPhone مع الكمبيوتر الشخصي. استمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتناوب أو طاقة البطارية لتحقيق أقصى درجة من المرونة.