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Fidelioسماعة إرساء

DS3010/10

الشغف بالصوت

سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. قم بمزامنة iPod‏ /iPhone مع الكمبيوتر الشخصي واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.

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املأ عالمك بالموسيقى والأناقة

الشغف بالصوت

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

مضخم جهير ديناميكي للحفاظ على انخفاض نغمات الجهير العميق عند أي مستوى صوت

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

مزامنة الكمبيوتر الشخصي مع iPod أو iPhone

قم بالإرساء والتشغيل والمزامنة والشحن! انغمس في موسيقاك المفضلة على جهاز iPod أو iPhone أثناء الشحن وقم بمزامنته مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك من خلال USB لتستمتع بجودة صوت فائقة مع راحة تامة منقطعة النظير. أطلق العنان لتدفق النغمات الرائعة ولا تقلق من نفاد الطاقة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.