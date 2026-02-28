ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DS3010/10
الشغف بالصوت
سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. قم بمزامنة iPod /iPhone مع الكمبيوتر الشخصي واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.
لأجهزة iPod أو iPhone
التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
قم بالإرساء والتشغيل والمزامنة والشحن! انغمس في موسيقاك المفضلة على جهاز iPod أو iPhone أثناء الشحن وقم بمزامنته مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك من خلال USB لتستمتع بجودة صوت فائقة مع راحة تامة منقطعة النظير. أطلق العنان لتدفق النغمات الرائعة ولا تقلق من نفاد الطاقة.
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