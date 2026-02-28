ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DS3000/12
الشغف بالصوت
سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. قم بمزامنة iPod /iPhone مع الكمبيوتر الشخصي واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.
لأجهزة iPod أو iPhone
التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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