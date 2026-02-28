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Fidelioسماعة إرساء

DS3000/12

الشغف بالصوت

سواء على مكتبك أو في أي مكان آخر، يمكن لسماعة الإرساء الأنيقة توفير صوت شديد الوضوح يملأ عالمك الخاص. قم بمزامنة iPod‏ /iPhone مع الكمبيوتر الشخصي واستمتع بالاختيار بين طاقة التيار المتردد أو طاقة البطارية للمزيد من المرونة.

عرض جميع المزايا

املأ عالمك بالموسيقى والأناقة

الشغف بالصوت

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • التشغيل بطاقة البطارية/التيار المتردد

تصميم صغير مناسب لأي مساحة وأي نمط حياة

الخيار بين استخدام طاقة البطارية أو التيار المتردد للاستمتاع بالموسيقى في أي مكان

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.