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DS1600/12
يمكن لجهاز DualDock المبتكر من Philips والمزوّد بموصل Lightning وموصل بـ 30 سنًا شحن أي جهاز Apple وتشغيله. يجمع بين التصميم الأنيق والرفيع والوظائف السهلة، لتتمكّن من التبديل بين كلا الموصلين بلمحة بصر. استمتع بالنغمات المفضلة لديك من أي جهاز Apple تريد استخدامه.
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. ويتيح لك ClockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات راديو إنترنت حول العالم. ونحن بانتظار المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
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