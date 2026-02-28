تطبيق ClockStudio المجاني للحصول على راديو إنترنت وميزات رائعة أخرى

يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. ويتيح لك ClockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات راديو إنترنت حول العالم. ونحن بانتظار المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.