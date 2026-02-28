مزامنة تلقائية للساعة/التاريخ لدى تثبيته على قاعدة الإرساء

تزامن قاعدة الإرساء الساعة أو التاريخ تلقائيًا مع جهاز iPod أو iPhone لدى تثبيته على قاعدة الإرساء. يكفي أن تضغط على الزر للتبديل بين عرض الساعة أو عرض التاريخ.