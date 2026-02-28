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تم إيقافه

سماعة إرساء

DS1400/05

صوت يلائم بيئة المنزل

تمنحك سماعة الإرساء DS1400 المتوافقة مع iPhone5 وأحدث أجهزة iPods باستخدام الموصل السريع صوتًا رائعًا. ولتكون متعددة الاستخدامات، تتميز سماعة الإرساء هذه بمنفذ USB لشحن جهاز محمول ثانٍ، حتى عندما يكون جهاز iPod/iPhone مثبتًا على قاعدة الإرساء.

عرض جميع المزايا

صوت يلائم بيئة المنزل

  • مع الموصل السريع

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • منفذ USB للشحن

  • 6 واط

مزامنة تلقائية للساعة/التاريخ لدى تثبيته على قاعدة الإرساء

مزامنة تلقائية للساعة/التاريخ لدى تثبيته على قاعدة الإرساء

تزامن قاعدة الإرساء الساعة أو التاريخ تلقائيًا مع جهاز iPod أو iPhone لدى تثبيته على قاعدة الإرساء. يكفي أن تضغط على الزر للتبديل بين عرض الساعة أو عرض التاريخ.

ضوء ليلي خافت

صوت ثري متعدد الاتجاهات ليملأ أرجاء غرفة نومك

المواصفات التقنية

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