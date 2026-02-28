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تم إيقافه
DS1400/05
صوت يلائم بيئة المنزل
تمنحك سماعة الإرساء DS1400 المتوافقة مع iPhone5 وأحدث أجهزة iPods باستخدام الموصل السريع صوتًا رائعًا. ولتكون متعددة الاستخدامات، تتميز سماعة الإرساء هذه بمنفذ USB لشحن جهاز محمول ثانٍ، حتى عندما يكون جهاز iPod/iPhone مثبتًا على قاعدة الإرساء.
مع الموصل السريع
لأجهزة iPod أو iPhone
منفذ USB للشحن
6 واط
تزامن قاعدة الإرساء الساعة أو التاريخ تلقائيًا مع جهاز iPod أو iPhone لدى تثبيته على قاعدة الإرساء. يكفي أن تضغط على الزر للتبديل بين عرض الساعة أو عرض التاريخ.
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