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DS1200/12
صوت يلائم بيئة المنزل
تملأ سماعة الإرساء الملساء Philips Fidelio DS1200/12 صباحك بالموسيقى الثرية المبهجة. إنها مثالية للاستخدام في غرفة النوم، فهي تخبرك بالوقت وتوقظك من نومك ويمكن استخدامها كإضاءة ليلية وتشحن حتى جهازين من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad معاً.
لـ iPod أو iPhone أو iPad
ساعة مزودة بشاشة
يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.
يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.
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