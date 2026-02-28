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تم إيقافه

سماعة إرساء

DS1200/12

صوت يلائم بيئة المنزل

تملأ سماعة الإرساء الملساء Philips Fidelio DS1200/12 صباحك بالموسيقى الثرية المبهجة. إنها مثالية للاستخدام في غرفة النوم، فهي تخبرك بالوقت وتوقظك من نومك ويمكن استخدامها كإضاءة ليلية وتشحن حتى جهازين من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad معاً.

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الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

  • ساعة مزودة بشاشة

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

تطبيق DockStudio المجاني للاستماع إلى الراديو على إنترنت والحصول على ميزات رائعة أخرى

يضيف التطبيق المجاني مجموعة من الميزات الحصرية الرائعة إلى سماعة الإرساء. فيمكنك التحقق من الأحوال الجوية ومعرفة الوقت، حتى يمكنك وضع صورك المفضلة كخلفية للشاشة. كذلك، يتيح لك DockStudio الاستماع إلى الآلاف من محطات الراديو على إنترنت حول العالم. ترقّب المزيد من التحديثات للأنماط والوظائف الجديدة.

سماعات مصنوعة من النيوديميوم للحصول على صوت نقي ومتوازن

يعد النيوديميوم من أفضل المواد لتكوين الحقول المغناطيسية القوية بهدف زيادة حساسية الملف الصوتي وتحسين استجابة الجهير وتحقيق جودة صوت نقي ومتوازن.

ضوء ليلي خافت

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.