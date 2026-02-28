قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone أو iPad من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي لمنفذ قاعدة الإرساء الذي يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ضمن سماعة Philips ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأكثر من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من دون إزعاج.