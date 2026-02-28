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تم إيقافه

سماعة إرساء

DS1200/05

صوت يلائم بيئة المنزل

تملأ سماعة الإرساء الأنيقة صباحك بالموسيقى الغنية والمبهجة. فهي مثالية للاستخدام في غرفة النوم إذ إنّها تعلمك بالوقت وتوقظك من نومك، ويمكن استخدامها كإضاءة ليلية. كما أنها تشحن ما يصل إلى جهازين من أجهزة iPod أو iPhone أو iPad معًا.

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الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

  • ساعة مزودة بشاشة

تصميم يناسب iPod وiPhone وiPad

قم بإرساء جهاز iPod أو iPhone أو iPad الخاص بك، وستبدو محطة الإرساء رائعة الجمال. انزع جهازك، وستظل بمظهرها الرائع. فعلى عكس محطات الإرساء الأخرى، تم تصميم محطة إرساء Fidelio هذه لتبدو بمظهر رائع سواء أتم وضع جهاز عليها أم لا. أضف لمسة من الأناقة إلى رفك أو سطح مكتبك مع هذه المحطة الأخاذة.

شحن كل من iPhone وiPad معاً

اشحن جهاز iPad الخاص بك على محطة إرساء Fidelio من خلال موصل الإرساء. وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضاً شحن iPod أو iPhone أو أي جهاز محمول آخر عبر موصل USB.

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone أو iPad من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone أو iPad من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي لمنفذ قاعدة الإرساء الذي يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ضمن سماعة Philips ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأكثر من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من دون إزعاج.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.