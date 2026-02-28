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DS1155/05
صوت يلائم بيئة المنزل
تتوافق سماعة الإرساء DS1155 مع iPhone 5 ومع أحدث الإصدارات من iPod من خلال موصل سريع. إلى جانب الصوت النقي والغني الذي يوفره هذا الجهاز، فهو يتضمن شاشةً لعرض الوقت وضوءً خافتًا ضعيفً، مما يجعله الجهاز الأمثل على الطاولة الموجودة بجوار السرير لديك.
مع الموصل السريع
لأجهزة iPod أو iPhone
منفذ USB للشحن
6 واط
عند التوصيل والإرساء، ستقوم محطة الإرساء هذه بالمزامنة التلقائية للساعة مع iPod أو iPhone.
يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.
استمتع بالموسيقى المفضلة لديك أثناء شحن جهاز iPod/iPhone باستخدام الموصل السريع الجديد! ما عليك سوى إرسائه مباشرة على مكبر الصوت لتشغيل النغمات المختارة بصوت رائع. كما أنها تقوم أيضًا بشحن الجهاز أثناء تشغيله. وبذلك، تجنبّك القلق حيال نفاد البطارية.
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