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تم إيقافه

سماعة إرساء

DS1150/12

صوت يلائم بيئة المنزل

توفر سماعة الإرساء الصغيرة Philips DS1150/12 صوتًا فائق الجودة وغنيًا، ويمكنها إجراء المزامنة تلقائيًا مع إعدادات الساعة في iPhone/ iPod. استمتع بإضاءة ليلية يمكن ضبطها وبراحة تحصل عليها من خلال شحن أي جهاز محمول آخر.

عرض جميع المزايا

الشغف بالصوت

صوت يلائم بيئة المنزل

  • مع موصل من 30 دبوسًا

  • لأجهزة iPod أو iPhone

  • منفذ USB للشحن

  • 6 واط

شحن جهاز جوال ثان بواسطة USB

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

قم بإرساء أي جهاز iPod أو iPhone من دون الحاجة إلى نزع الغطاء

تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.

ضوء ليلي خافت

المواصفات التقنية

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