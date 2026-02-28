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DS1150/12
صوت يلائم بيئة المنزل
توفر سماعة الإرساء الصغيرة Philips DS1150/12 صوتًا فائق الجودة وغنيًا، ويمكنها إجراء المزامنة تلقائيًا مع إعدادات الساعة في iPhone/ iPod. استمتع بإضاءة ليلية يمكن ضبطها وبراحة تحصل عليها من خلال شحن أي جهاز محمول آخر.
مع موصل من 30 دبوسًا
لأجهزة iPod أو iPhone
منفذ USB للشحن
6 واط
تصميم ذكي بمنفذ إرساء يعمل بأسلوب التحميل عبر النابض ليتناسب بسلاسة مع أي جهاز iPod أو جهاز iPhone من دون الحاجة إلى محولات خاصة. والأهم من ذلك أنه يعمل حتى أثناء تواجد الغطاء الواقي، فما عليك سوى إرساء جهاز iPod أو جهاز iPhone الخاص بك كما هو. والآن يمكنك أن تحصل على استمتاع حقيقي بالموسيقى من دون أي انزعاج.
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