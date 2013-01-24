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أسنان أكثر بياضًا في الليل
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا في الليل
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
أسنان أكثر بياضًا في الليل
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا في الليل
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
بفضل Zoom NiteWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج خلال أسبوع أو أسبوعين فقط.
يسمح لك Zoom NiteWhite بتبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من ساعة إلى ساعتين في اليوم أو طيلة الليل، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.
Zoom NiteWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.
بفضل Zoom NiteWhite من Philips، يعمد خبير الأسنان الذي تتعامل معه إلى تصميم قالب تبييض مخصص ليتناسب تمامًا مع معالم أسنانك. وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على نفس النتائج المشرقة على كل سنّ من أسنانك!
Zoom NiteWhite من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وبما أن خبير الأسنان الذي تتعامل معه يوصي باستخدامه، يمكنك التأكد من أن النتائج التي ستحصل عليها ستكون متسقة وآمنة على أي حشوات أو حالات ترميم قد قمت بها مسبقًا.
يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom NiteWhite من Philips كما يُشرفون على العملية بأسرها، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.
يُعدّ Zoom NiteWhite فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. ويأتي Zoom DayWhite أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة أسنانك وابتسامتك.
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