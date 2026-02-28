ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
DCM3100/12
الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة
استمتع بالموسيقى بصوت نقي وواضح من خلال نظام الصوت الصغيرPhilips Classic. يمكنك تشغيل الموسيقى على هاتف iPod/ iPhone وشحنه، والحصول على تجربة موسيقية غنية عند تشغيل ملفات MP3-CD، وMP3 Link، وUSB Direct.
قاعدة إرساء لأجهزة iPod أو iPhone
60 واط
تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.
يضيف الباب الأمامي المنزلق الذي يعمل بمحرك المزيد من الزخرفة إلى التصميم الأملس الرائع بالفعل لهذا النظام. ينزلق الباب العملي والأنيق في الوقت نفسه والذي يغطي القرص إلى أعلى وأسفل في حركة رأسية ناعمة بلمسة زر، وذلك عندما ترغب في تغيير مجموعة الموسيقى التي تستمع إليها. ما عليك سوى الاسترخاء والتمتع بالأداء الديناميكي للصوت أثناء مشاهدة تشغيل القرص من خلال النافذة الشفافة.
يعتبر كل من الطنين والجهير عبارة عن معادلات تتحكم بمستويات الصوت ذات التردد المرتفع والمنخفض على التوالي. ويعمل الطنين بشكل خاص على تنظيم تضخيم النغمات المرتفعة في الموسيقى بينما يتحكم الجهير بمستوى تضخيم النغمات المنخفضة. وباستخدام المفاتيح المتجهة لأعلى وأسفل، يتمكن المستمع بسهولة من وضع المزيد من التحسين على النغمات المنخفضة أو المرتفعة أو تقليل تحسينها أو ترك الطنين والجهير ثابتين عند تشغيل الموسيقى حسب إعداد التسجيل الأصلي. يسمح لك التحكم بالطنين والجهير بالاستماع إلى موسيقاك بالطريقة التي تفضلها.
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