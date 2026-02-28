تحكم بالطنين والجهير لإعدادات نغمات مرتفعة ومنخفضة في غاية السهولة

يعتبر كل من الطنين والجهير عبارة عن معادلات تتحكم بمستويات الصوت ذات التردد المرتفع والمنخفض على التوالي. ويعمل الطنين بشكل خاص على تنظيم تضخيم النغمات المرتفعة في الموسيقى بينما يتحكم الجهير بمستوى تضخيم النغمات المنخفضة. وباستخدام المفاتيح المتجهة لأعلى وأسفل، يتمكن المستمع بسهولة من وضع المزيد من التحسين على النغمات المنخفضة أو المرتفعة أو تقليل تحسينها أو ترك الطنين والجهير ثابتين عند تشغيل الموسيقى حسب إعداد التسجيل الأصلي. يسمح لك التحكم بالطنين والجهير بالاستماع إلى موسيقاك بالطريقة التي تفضلها.