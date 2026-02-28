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تم إيقافه

نظام الصوت المصغر Classic

DCM3100/12

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

استمتع بالموسيقى بصوت نقي وواضح من خلال نظام الصوت الصغيرPhilips Classic. يمكنك تشغيل الموسيقى على هاتف iPod/ iPhone وشحنه، والحصول على تجربة موسيقية غنية عند تشغيل ملفات MP3-CD، وMP3 Link، وUSB Direct.

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الشغف بالصوت

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

  • قاعدة إرساء لأجهزة iPod أو iPhone

  • 60 واط

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تشغيل MP3/WMA-CD وCD وCD-RW

تسمح تقنية ضغط الصوت بتصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير. ويعد كل من MP3 أوWMA من تنسيقات الضغط التي تسمح لك بالاستمتاع بعالم الموسيقى الرقمية على مشغل Philips. قم بتنزيل أغاني بتنسيق MP3 أو WMA من مواقع الموسيقى المرخصة عبر الإنترنت أو قم بإنشاء ملفات موسيقى بتنسيق MP3 أو WMA عن طريق نسخ أقراص الصوت المضغوطة ونقلها إلى المشغل.

محمّل CD بمحرك للوصول المريح

يضيف الباب الأمامي المنزلق الذي يعمل بمحرك المزيد من الزخرفة إلى التصميم الأملس الرائع بالفعل لهذا النظام. ينزلق الباب العملي والأنيق في الوقت نفسه والذي يغطي القرص إلى أعلى وأسفل في حركة رأسية ناعمة بلمسة زر، وذلك عندما ترغب في تغيير مجموعة الموسيقى التي تستمع إليها. ما عليك سوى الاسترخاء والتمتع بالأداء الديناميكي للصوت أثناء مشاهدة تشغيل القرص من خلال النافذة الشفافة.

تحكم بالطنين والجهير لإعدادات نغمات مرتفعة ومنخفضة في غاية السهولة

يعتبر كل من الطنين والجهير عبارة عن معادلات تتحكم بمستويات الصوت ذات التردد المرتفع والمنخفض على التوالي. ويعمل الطنين بشكل خاص على تنظيم تضخيم النغمات المرتفعة في الموسيقى بينما يتحكم الجهير بمستوى تضخيم النغمات المنخفضة. وباستخدام المفاتيح المتجهة لأعلى وأسفل، يتمكن المستمع بسهولة من وضع المزيد من التحسين على النغمات المنخفضة أو المرتفعة أو تقليل تحسينها أو ترك الطنين والجهير ثابتين عند تشغيل الموسيقى حسب إعداد التسجيل الأصلي. يسمح لك التحكم بالطنين والجهير بالاستماع إلى موسيقاك بالطريقة التي تفضلها.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.