نظام بيانات الراديو لإدراج معلومات المحطة وخدمات البيانات

يسمح لك نظام بيانات الراديو (RDS) بموالفة محطات الراديو من دون الحاجة إلى تذكر الترددات. في الوضع القياسي، يعرض نظام بيانات الراديو اسم المحطة بدلاً من تردد البث، ما يجعل الموالفة سهلة وسريعة. كما يسمح نظام بيانات الراديو أيضاً للمحطات بإرسال رسائل نصية مثل الأخبار ومعلومات المحطة مباشرةً إلى شاشة الراديو. وكما هو شائع في أوروبا، يتم إرسال رسائل نظام بيانات الراديو النصية على التردد نفسه الذي يتم منه بث محطة الراديو. يمكنك اختيار إما عرض نظام بيانات الراديو القياسي (أي الذي يعرض اسم المحطة) أو الاشتراك في خدمات إضافية تعتمد على الرسائل النصية.