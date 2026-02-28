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DCM2060/12
نظام صوت يلائم بيئة المنزل
أطلق العنان للموسيقى المحمولة في المنزل. إليك نظام الموسيقىPhilips Micro DCM2060/12 مزودًا بقاعدة إرساء لأجهزة iPod/iPhone/iPad، وبـ USB Direct لتوصيل الأجهزة المحمولة. ويتميز هذا النظام بمظهره المثير، سواء كان مثبّتًا على الحائط أم موضوعًا فوق سطح الطاولة.
قاعدة إرساء لأجهزة iPod/iPhone/iPad
يسمح لك نظام بيانات الراديو (RDS) بموالفة محطات الراديو من دون الحاجة إلى تذكر الترددات. في الوضع القياسي، يعرض نظام بيانات الراديو اسم المحطة بدلاً من تردد البث، ما يجعل الموالفة سهلة وسريعة. كما يسمح نظام بيانات الراديو أيضاً للمحطات بإرسال رسائل نصية مثل الأخبار ومعلومات المحطة مباشرةً إلى شاشة الراديو. وكما هو شائع في أوروبا، يتم إرسال رسائل نظام بيانات الراديو النصية على التردد نفسه الذي يتم منه بث محطة الراديو. يمكنك اختيار إما عرض نظام بيانات الراديو القياسي (أي الذي يعرض اسم المحطة) أو الاشتراك في خدمات إضافية تعتمد على الرسائل النصية.
ومع هذا الجمع المثالي بين الرفع وتعدد الاستخدامات، تم تصميم نظام صوت Philips الخاص بك بذكاء ليتجانس مع المساحة التي تعيش فيها. تقوم قاعدة نظام الصوت بوظيفة الحامل ليتمكن النظام من التموضع بأمان وأناقة على أي رف أو كابينة. وعند التعليق على الحائط، ستتوفر لديك نفس درجة المرونة الخاصة بالحامل الحر.
توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بموسيقى الجاز والروك والبوب والكلاسيكية، والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي الأساس، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.
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