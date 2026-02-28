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DCD3020/96
الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة
استمع إلى الموسيقى من جهاز iPod أو iPhone أو iPad، وما عليك سوى إرساء الجهاز كما هو من دون الحاجة إلى نزع غطائه. يوفر لك نظام الموسيقى DVD الصغير من Philips الصوت الجهير القوي بفضل تقنية wOOx، كما يمكنه تشغيل ملفات DVD وDivX وأقراص CD المضغوطة وMP3-CD
مع موصل من 30 دبوسًا
لـ iPod أو iPhone أو iPad
DVD وCD وUSB وFM
120 واط، جهاز إصدار صوت جهير
يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج لجذر متوسط المربعات يصل إلى 120 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.
نظرًا لأن Dolby الرقمي، الذي يعد أعلى مقاييس الصوت متعدد القنوات على مستوى العالم، يستخدم الطريقة الطبيعية لأذن الإنسان في معالجة الصوت، فإنك ستحصل على تجربة رائعة من حيث جودة الصوت المحيط مع لمحة واقعية وطبيعية.
تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.
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