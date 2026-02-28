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تم إيقافه

نظام صوت DVD صغير

DCD3020/96

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

استمع إلى الموسيقى من جهاز iPod أو iPhone أو iPad، وما عليك سوى إرساء الجهاز كما هو من دون الحاجة إلى نزع غطائه. يوفر لك نظام الموسيقى DVD الصغير من Philips الصوت الجهير القوي بفضل تقنية wOOx، كما يمكنه تشغيل ملفات DVD وDivX وأقراص CD المضغوطة وMP3-CD

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الشغف بالصوت

الاسترخاء على نغمات الموسيقى الرائعة

  • مع موصل من 30 دبوسًا

  • لـ iPod أو iPhone أو iPad

  • DVD وCD وUSB وFM

  • 120 واط، جهاز إصدار صوت جهير

إجمالي إخراج RMS بقدرة 120 واط

إجمالي إخراج RMS بقدرة 120 واط

يمتلك نظام الموسيقى هذا إجمالي قوة إخراج لجذر متوسط المربعات يصل إلى 120 واط. ويشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي تقاس بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من مكبر الصوت أفضل.

نظام Dolby الرقمي للحصول على أفضل تجربة مع الأفلام

نظام Dolby الرقمي للحصول على أفضل تجربة مع الأفلام

نظرًا لأن Dolby الرقمي، الذي يعد أعلى مقاييس الصوت متعدد القنوات على مستوى العالم، يستخدم الطريقة الطبيعية لأذن الإنسان في معالجة الصوت، فإنك ستحصل على تجربة رائعة من حيث جودة الصوت المحيط مع لمحة واقعية وطبيعية.

تقنية wOOx™‎ لمكبر الصوت للحصول على جهير عميق وقوي

تعد تقنية wOOx مفهوماً عصرياً لمكبرات الصوت التي تسمح لك بالاستماع إلى والإحساس بصوت جهير عميق وكبير وأغنى من أي نظام صوت آخر. وتعمل برامج تشغيل السماعات الخاصة بشكل متناغم مع جهاز إصدار صوت جهير wOOx، كما يضمن التوليف الدقيق بين برنامج التشغيل الرئيسي ومكبر الصوت وجود تصاعد سلس للترددات من المنخفضة إلى المتوسطة إلى المرتفعة. كما يوفر التعليق المزدوج والهيكل المضمن عالي التماثل قاعدة منخفضة ودقيقة من دون وجود تشويش ملحوظ. تنتج تقنية wOOx جهيراً عميقاً وديناميكياً بشكل استثنائي عن طريق استخدام مستوى الصوت الكامل لصندوق السماعة لمضاعفة تأثير الموسيقى بشكل واقعي.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.