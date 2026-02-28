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نظام صوت DVD صغير

DCD2030/98

اختبر الاسترخاء بالاستمتاع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام الرائعة

استمتع بتجارب رائعة للأفلام والموسيقى من خلال نظام DVD الصغير من Philips. يمكنك تشغيل الموسيقى على iPod/iPhone/iPad وشحنه، أو الاستمتاع بملفات DVD، وDivX، وMP3-CD، والمشغلات المحمولة عبر USB Direct وMP3 Link - كل هذا بصوت جهير فائق من السماعات العاكسة للجهير.

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الشغف بالصوت

اختبر الاسترخاء بالاستمتاع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام الرائعة

  • قاعدة إرساء لأجهزة iPod/iPhone/iPad

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

إجمالي قوة إخراج RMSً 20 واط

يشير RMS إلى جذر متوسط المربعات وهو وحدة القياس التقليدية لقوة الصوت أو على الأصح الطاقة الكهربائية المنقولة من مضخم الصوت إلى مكبر الصوت، والتي يتم قياسها بالواط. تحدد كمية الطاقة الكهربائية المنقولة إلى مكبر الصوت ودرجة حساسيتها قوة الصوت الذي يتم توليده. وبشكل أساسي، يتم تقييد مضخمات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تضخيمها، كما يتم تقييد مكبرات الصوت بواسطة الطاقة الكهربائية التي يمكنها تحويلها إلى طاقة صوتية، من دون التشويش على إشارة الصوت. وكلما زادت القوة الكهربائية المقدرة بالواط، كانت قوة الصوت المنبعثة من السماعة أفضل.

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

وصلة MP3 لمشغلات الموسيقى المحمولة

تسمح لك إمكانية ارتباط وصلة MP3 بتشغيل محتوى MP3 مباشرةً من خلال مشغلات الوسائط المحمولة. وإلى جانب ميزة الاستمتاع بموسيقاك المفضلة بجودة صوت متميزة يوفرها نظام الصوت، ستريحك وصلة MP3 تمامًا، فكل ما عليك القيام به هو توصيل مشغل MP3 المحمول بنظام الصوت.

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

مضخم الجهير الديناميكي للحصول على صوت عميق ومؤثر

يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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